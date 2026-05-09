自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣「生不如死」連64個月...... 專家點出與台積電有關1問題

2026/05/09 09:25

根據最新統計，截至今年4月底，全台新生兒僅8144人。新生兒示意圖。（歐新資料照）根據最新統計，截至今年4月底，全台新生兒僅8144人。新生兒示意圖。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新統計，截至今年4月底，全台新生兒僅8144人，較上月減少超過7%，更創下單月出生數新低紀錄。資深科技產業投資人貝克（Gavin Baker）對此在社群媒體上發文指出，若趨勢持續下去，台灣未來恐面臨人力供應缺口，恐將使台積電持續在美國擴廠的方向，越來越難以避免。

根據台灣內政部8日公布最新人口統計，今年4月新生兒人數僅8144人，較3月減少654人，月減幅度達7.43%；死亡近1.6萬人，已連續第64個月「生不如死」。

若與去年同期相比，新生兒人數亦減少540人，年減6.22%。累計今年1至4月，全台新生兒總數僅為3萬2188人，相較於去年同期的3萬7974人，大幅銳減5786人，衰退比例達15.24%。此外，全國總人口已連28個月下跌至2326.2萬人，凸顯台灣的人口危機相當嚴峻。

貝克在X上發文表示，台灣目前每年僅10萬名新生兒，但台積電每年在台灣的人力需求達到1萬人，而這個數字只會進一步增加。

他說，由於台灣面臨人力供應缺口，台積電持續在美國擴廠看來勢在必行，尤其是客戶願意對產自美國的晶圓支付更高價格。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財