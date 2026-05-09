國際油價上漲！但本週跌慘了

週五（8日）國際油價一度勁揚3%。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國和伊朗在荷姆茲海峽再度交火，帶動週五（8日）國際油價一度勁揚3%，但隨後因美國總統川普表示停火協議仍有效，且伊朗正在評估美國有關結束戰爭的最新提案，終場漲幅收斂，本週週線下跌超過6%。

布蘭特原油期貨收盤上漲1.23美元或1.23%，收在每桶101.29美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲51美分或0.64%，收每桶95.42美元。

《路透》報導，兩者本週雙雙下跌超過6%。Again Capital合夥人John Kilduff表示：「我們現在處境艱難很正常，我們正處於談判突破的邊緣，或者正處於戰事重燃的邊緣，這樣的局面我們已經經歷過很多次了。」

他說：「市場普遍認為將達成協議，隨後將進入下一階段，也就是美伊將用30天的時間敲定協議。」

Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）則說：「我們仍在玩『頭條新聞狂歡』遊戲，波斯灣的船隻航行情況基本上符合預期，我們目前只是在邊緣地帶周旋。」

華盛頓正等待德黑蘭對停戰提案作出回應，與此同時，美伊部隊在波斯灣發生衝突，阿拉伯聯合大公國（阿聯）再次遭到襲擊。

週四稍晚川普表示停火協議仍然有效，並試圖淡化這次交火。但他週五再次發出最後通牒，要求伊朗放棄核武野心。

PVM石油市場分析師艾文斯（John Evans）指出：「波灣國家何時能恢復供應、汽油消費高峰期到來以前的庫存狀況如何、以及衝突解決後制裁將呈現何種局面，這些都值得深思。但在敵對行動還沒找到長期解決方案之前，這些問題都無法解決。」

分析公司Vandana Insights創辦人哈利（Vandana Hari）表示：「美國政府繼續過度誇大局勢緩和的前景，而樂觀傾向的市場則對此深信不疑。有趣的是，每次反彈都緩慢且不徹底，這使得這些『假動作』至少在某種程度上奏效了。」

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