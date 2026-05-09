聯發科狂飆又入列！證交所公布30檔注意股一次看

證交所昨（8）日公布注意股。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕證交所昨（8）日公布注意股，共計30檔入列，其中近期股價走勢驚人的聯發科（2454）才被證交所強制關進「禁閉室」，但交易熱度卻不減，8日再觸及證交所公布「注意股」標準，若繼續飆漲，下階段恐將面臨更嚴格的20分鐘分盤交易處置。

根據證交所公布，30檔注意股分別為聯發科台新55購01（045474）、聯發科群益56購16（049553）、中化生（049553）、中釉（1809）、川湖（2059）、茂矽（2342）、研華（2395）、聯發科（2454）、吉祥全（2491）、晶豪科（3006）。

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嘉晶（3016）、禾伸堂（3026）、大量（3167）、聯鈞（3450）、台勝科（3532）、晶彩科（3535）、健策（3653）、雙鍵（4764）、榮科（4989）、悅城（6405）、穎崴（6515）、達發（6526）、緯穎（6669）、來億-KY（6890）、雷虎（8033）、南電（8046）、南茂（8150）、高力（8996）、美德醫療-DR（9103）、明輝-DR（911608），上述共計30檔被證交所列入注意股。

根據證交所公布，聯發科因最近6個營業日累積收盤價漲幅達35.80%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達1020.00元，另最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達124.07% ，因此被列入注意股。

7日證交所將聯發科打入處置股，目前已實施每5分鐘一次的人工撮合，處置期間預計至5月20日止。然而，若聯發科在處置期間內股價未能冷卻，或解除處置後又迅速達標，恐面臨更嚴格的20分鐘分盤處置，屆時流動性勢必受到更大影響。

除聯發科之外，千金股川湖也被證交所列入注意股，證交所指出，川湖最近6個營業日累積收盤價漲幅達25.98%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達1410.00元，且5月8日元大證券商買進之比率為36.73%，再加上5月8日元大證券商賣出之比率為42.42%，因此被列為注意股。

同為千金股的健策，則因最近6個營業日累積收盤價跌幅達38.19%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達1730.00元，因此被列入注意股

穎崴則因6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達755.00元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最低者，因此證交所將其列入注意股。

此外，緯穎因6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達525.00元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高者，因此被列入注意股。

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