黃金又漲了！最新走勢、市場分析一次看

黃金價格週五（8日）小幅走高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕對伊朗衝突可能結束的樂觀情緒，有助於緩解人們對通膨和高利率的擔憂，黃金價格週五（8日）小幅走高，本週週線收紅。外媒報導指出，黃金目前處於今年以來最具分析價值的位置之一，有機會朝5000美元關卡邁進，但也有可能崩跌至4100美元、甚至更低。

黃金現貨上漲0.7%，報每盎司4719.68美元。

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黃金期貨上漲0.4%，報每盎司4730.70美元。

《路透》報導，金價本週上漲2.3%。High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「黃金目前的交易表現更像一種風險資產，而非避險資產。金價的反彈與伊朗局勢緩和的前景密切相關。隨著能源價格回落，我們看到聯準會（Fed）未來降息的可能性正在增加。」

儘管美伊雙方在中東地區交火不斷，美國仍表示預期伊朗最早將於週五稍晚對美方提出的結束戰爭提案作出回應。

另一方面，週五公布的數據顯示，美國4月非農就業人口成長幅度超出預期。數據公布後，金價漲幅一度擴大。

《Investing》報導則指出，黃金目前處於今年以來最具分析價值的位置之一，決定整個格局的關鍵數字仍然是4500美元。若能守住這個價位，通往5000美元、甚至更高目標的道路就將開啟。

但報導也只，如果失去這項支撐，支撐金屬價格兩個月的結構將崩塌，跌至4100美元，以及鄧低的3811美元的價位。

現貨白銀上漲2.5%，報每盎司80.4美元。

現貨白金上漲1.3%，報每盎司2047.88美元。

白銀和白金本週都上漲。

現貨鈀金下跌0.5%，報每盎司1487.71美元。

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