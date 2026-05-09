國票證陳冠如職場霸凌案 國票金重訊「不構成職場不法侵害」

國票金8日晚間代子公司國票證券發布重大訊息，表示針對114年間受理的職場不法侵害申訴案件，因原調查過程存在瑕疵，已在4月重組合法的調查小組及處置小組（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）子公司國票證券2024年發生職場霸凌案，原本內部啟動調查，已認定副董事長陳冠如「職場霸凌不法侵害」成立，但近日傳出國票證重啟調查，引發外界議論。國票金8日晚間發布重大訊息，證實因原調查過程存在瑕疵，已在4月重組合法的調查小組及處置小組，形同「二度重啟調查」，該處置小組認定「不構成職場不法侵害」，該結果已在5月8日提報審計委員會及董事會確認。

回顧國票證券2024年發生的職場霸凌案，當時是一名擔任稽核的員工，指控國票證副董事長陳冠如長期言語羞辱、處處刁難，國票證因此依據《職業安全衛生法》及該公司「執行職務遭受不法侵害預防計畫」成立調查小組啟動調查，認定陳冠如「職場霸凌不法侵害」成立，國票證董事會更一度對陳冠如提出解任案，但後續國票證券不但召開審計委員會｢重啟調查」，更做出「霸凌不成立」的決議。

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不過，近日有民意代表出面質疑，國票證有意再度重啟調查，甚至要求受害者離職、放棄法律權利，隨即有媒體報導，國票證已在日前再度組成全新調查小組，經討論後全體委員一致認定「職場霸凌不法侵害」案不成立。國票金控也在8日晚間發布重大訊息，證實國票證券已在115年4月，依規定重新組成處置小組及調查小組，進行後續調查及評議程序。

該重訊解釋，之所以再度重啟調查，是因為在第1次的調查程序完成後，經獨立董事檢視相關程序，認為原本的處置小組及調查小組成員、外部專家選任及相關作業流程，均不符合該公司「執行職務遭受不法侵害預防計畫」的規定、認定存在瑕疵，因此在3月6日提報審計委員會及董事會後，國票證依法組成合法的調查小組及處置小組，並由具獨立性的外部專業人士參與調查及評議程序。

重訊指出，國票證在2026年4月由重新組成的處置小組及調查小組，依據該公司「執行職務遭受不法侵害預防計畫」辦理後續調查及評議程序。調查小組在訪談此案相關人員後，一致認定此案相關人員的互動，主要在執行職務時，是為了業務溝通，不符合職場不法侵害的構成要件，因此認定本案不構成職場不法侵害，也就是陳冠如未涉霸凌。這項重新認定的結果，已在8日提報國票證審計委員會及董事會。

雖然勞動部、北市勞動檢查處均曾發函，或公開表示國票證「重啟調查無效」，原先由人力資源處成立調查小組做出的結論無法推翻，但國票證強調，為了維護程序的合法及調查結果的正當性，必須檢視原調查程序，以確保調查在客觀、公平、公正的原則下進行。

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