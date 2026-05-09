美股收盤》 英特爾狂漲近14％！費半飆逾5.5％ 台積電ADR反跌

週五美股上漲。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕受輝達、英特爾等AI相關股票上漲​​的提振，同時美國就業報告優於預期，標普500指數和那斯達克指數週五創下新高，兩指數分別上漲0.84%、1.71%，道瓊工業指數小漲12.19點、0.02%，費城半導體指數飆漲5.51%，台積電ADR反跌0.60%，收在411.68美元。

綜合外媒報導，本週投資人關注美國公司發布強勁的財報，似乎忽略與中東衝突相關的高油價正在加劇通貨膨脹，標普500指數和那斯達克指數均飆升至歷史新高。

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數據顯示，美國4月就業人數增幅超出預期，失業率穩定在4.3%，進一步印證市場對聯準會將在一段時間內維持利率不變的預期。交易員預計，美央行將把利率維持在3.50%至3.75%區間內，直到年底。

此外，市場對中東衝突迅速解決，及荷姆茲海峽逐步重新開放的希望破滅，布蘭特原油價格上漲至每桶100美元以上。美國表示，預計德黑蘭將於週五晚些時候對其最新提議作出回應。

週五美國記憶體大廠美光、SanDisk分別飆漲超過15%和16%，備受關注，輝達漲1.8%，AMD大漲11.4%、英特爾大漲近14%。

道瓊工業指數上漲12.19點或0.02%，報49609.16點。

那斯達克指數上漲440.88點或1.71%，報26247.08點。

S&P 500 指數上漲61.82點或0.84%，報7398.93點。

費城半導體指數上漲614.51點或5.51%，報11775.50點。

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