不是輝達！這家公司股價今年來飆430％ 坐穩那斯達克主角

首次上稿 5-8 23:12

更新時間 5-9 05:49

SanDisk今年以來股價飆漲近430%。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕南韓《朝鮮日報》8日報導，那斯達克近期真正的主角不是輝達，而是晟碟（SanDisk）。至8日早盤，其股價達1447.34美元，今年以來漲幅近430%。

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報導說，這家去年2月才從威騰電子（Western Digital）分拆出來的公司，過去其與硬碟機（HDD）的業務遭低估而被視為「醜小鴨」，如今因主導AI伺服器的高容量固態硬碟（SSD）市場，而被視為「核心藍籌股」，其市值已突破2000億美元門檻。

SanDisk在分拆後，轉型成為「垂直整合解決方案」公司，擁有自己的晶圓生產能力以及控制器/韌體設計專長。尤其其旗艦產品：企業級SSD聚焦於「軟體最佳化」，以與AI處理速度同步讀寫數據。憑藉其無可匹敵的技術實力，SanDisk不僅向大型科技公司供應元件，也提供完整的「AI儲存系統」。

報導指出，SanDisk股價飆漲的決定性因素是「新商業模式」：多年期供應長約。SanDisk近期與主要客戶簽署長達5年的供貨合約，確保約420億美元的銷售額。

專家強調該商業模式帶來的結構性變革。傳統上，記憶體公司受困於「週期限制」，在景氣低迷時，因庫存積壓，被迫削價出貨。然而，SanDisk已建立「安全網」，透過長約與預付款，即使在衰退時期，也能維持銷售量，體現執行長格克勒（David Goeckeler）強調的「可預期營收結構」。

該商業模式將價格波動風險分散給客戶，並確保最低銷售。目前，2027財政年度，SanDisk逾3分之1生產已透過長約模式而「售罄」。

事實上，2026年財政年度第3季（今年1至3月），SanDisk的毛利率達78.4%，這在製造業上前所未聞。銷售也年增251%至59.5億美元，目前，SanDisk在供應商主導的市場中位居核心，客戶「即使付了訂金，仍排隊等候，努力確保供應」。

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