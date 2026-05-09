閎康Q1獲利年增三倍 矽光子是驅動引擎

閎康董事長謝詠芬（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測分析大廠閎康（3587）公布2026年第一季財報，稅後淨利1.5億元，年增197.53%，稅後每股盈餘（EPS）達2.24元，年增194.74%，約為去年的三倍，並創近6季以來新高。閎康表示，產品組合改變使得獲利大幅改善，矽光子相關業務年增幅度達85%，遠高於整體公司15.03%的成長水準，成為業績最亮眼的驅動引擎。

閎康第一季營收為14.24億元，年增15.03%；毛利率30.89%，較去年同期的24.28%增長6.61個百分點；營業利益1.81億元、年增125.36%，營業利益率12.7%；稅後淨利約1.5億元，年增197.53%；稅後每股盈餘2.24元，年增194.74%，並約為去年同期0.76元

請繼續往下閱讀...

的三倍。

閎康表示，第一季矽光子相關業務年增幅度達85%，遠高於整體公司15.03%的成長水準，成為季業績最亮眼的驅動引擎，主要成長動能來自先進製程及共同封裝光學（CPO）帶動的材料分析（MA）、故障分析（FA）測試需求。

閎康也同步公告4月營收5.41億元，續創單月歷史新高，年增22.53%；前4月累計營收達19.65億元，年增17%。

閎康指出，生成式AI與大型語言模型（LLM）的訓練與推理，對資料中心內部的資料吞吐量提出前所未有的要求。根據研調機構TrendForce的數據顯示，800G及以上規格的高速光收發模組在全球的出貨佔比預計在2026年將突破60%，正式成為AI算力基建的標準配置。然而，為了更快速地提升資料傳輸速度，各家晶片廠及雲端業者在互連技術的開發上已轉向1.6T。

為了突破電性傳輸的限制，產業鏈正朝向「光進銅退」的方向演進。CPO被視為解決1.6T與3.2T世代互連難題的最佳方案。TrendForce最新預估顯示，2030年CPO在AI資料中心滲透率將達35%。CPO技術將傳統位於交換機前面板的光收發引擎（Optical Engine），直接封裝在與交換器晶片（SwitchASIC）相同的載板，這涉及到了複雜的異質整合堆疊技術，結構的複雜化導致新型態缺陷的顯著增加，進一步推升精密定位技術與高階MA、FA的需求

閎康表示，公司憑藉具備次埃級解析度的穿透式電子顯微鏡（Cs corrector TEM）與二次離子質譜儀（SIMS）二項主要材料分析交叉構築出的市場獨佔性地位，能協助客戶精確觀測材料內部的原子級結構變化、晶格缺陷以及低至百萬分之一（ppm）等級的雜質分佈。由於矽光子技術目前仍處於研發試產與密集驗證階段，客戶對於每一代產品迭代的MA需求強度遠高於傳統成熟製程。

閎康董事長謝詠芬指出，公司目前於矽光子供應鏈的檢測與分析服務滲透率已超過五成，矽光子量產預計在2028～2030年進入大規模放量，閎康已提前深度卡位，將成為產業發展的首波獲利者；預期相關業務營收在未來三年內將具備翻倍成長的潛力。這種技術深度與數據庫的積累，使得閎康在處理1.6T世代的檢測分析時，拉高領先競爭對手的進入門檻。

她認為，整體而言，AI算力需求的持續擴張，刺激互連技術加速升級，矽光子與CPO技術的轉型，提升檢測專案的技術門檻與單價。隨著1.6T光互連技術逐步推進，先進製程案源比重增加，閎康的高毛利專案佔比將持續提升，業績展望樂觀看待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法