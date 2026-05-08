高資產客戶數和資產規模創高 滙豐銀推出最高300萬美元保費融資

滙豐銀行宣布推出保費融資產品。國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢（中）、國際財富管理暨卓越理財事業處財富管理及金融服務方案部負責人李勝凱（右）、國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘（左）。（圖由滙豐銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕據統計截至2026年3月底，台灣資產淨值過億的「高資產」人數及高資產管理規模（AUM），雙創歷史新高。看準台灣高資產財管的龐大市場，滙豐（台灣）商業銀行今宣布推出保費融資產品，融資上限300萬美元。

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示，滙豐善用集團的全球資源和經驗，透過強化基礎營運、推動人才發展、優化客戶體驗、穩健財務成長以及深化高端客群經營等五大策略方針，深耕台灣高資產管理市場，並持續響應政府推動台灣成為亞洲資產管理中心的願景。

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進一步分析台灣高資產市場的發展趨勢，不論是人數及資產規模皆處於高速擴張階段，資產管理與財富規劃業務仍具成長潛力。台灣高資產客群在資產配置展現出「立足台灣、布局全球」的積極心態，全球化的資產配置儼然已成為趨勢。

根據2025年《滙豐全球企業家財富報告》調查，受訪的台灣企業家中有15%表示將在未來一年內增加壽險在資產組合中的比重。對於這群高資產淨值人士而言，保險能夠兼顧保障和傳承，透過保費融資方案，還能保有資金流動的餘裕，也讓保費融資成為符合其需求的解決方案之一。

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘表示，保費融資方案能夠協助客戶在完善保障規劃之餘，同時保有資金流動性，降低一次性的資金負擔並提升資產配置效率，讓高資產客群可以更游刃有餘的面對人生不同階段的多元需求。

他說明，客戶跟銀行申請保費融資後，買保險只要付保費一部分，其餘由銀行融資繳給保險公司，客戶每個月定期支付利息，省下的保費，可以更自由、靈活的運用。

目前滙豐銀行保費融資的合作對象是安聯人壽，客戶提出保費融資的申請，滙豐會檢視保單價值與客戶本身條件，決定融資成數與利率，單一客戶的融資上限為300萬美元。

黃至弘表示，滙豐銀行的保費融資有三大優勢：降低客戶一次性的資金負擔、同時提升客戶的資金配置效率，更重要的是完善保險的規劃保障。

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處財富管理及金融服務方案部負責人李勝凱指出，滙豐國際財富管理暨卓越理財業務遍及全球超過30個市場，其中包含12個私人銀行網絡，能夠提供客戶結合銀行、投資和財富的解決方案，一站就能滿足客戶在多元市場資產配置與傳承保障的需求。

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