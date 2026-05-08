美勞動市場遠優於預期！4月新增11.5萬人就業、失業率4.3％

美國4月勞動市場遠優於預期。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工統計局8日報告，經季節性調整，4月新增非農就業人口11.5萬人，雖低於3月異常強勁的新增18.5萬人，但遠高於道瓊預期的5.5萬人，失業率維持在4.3％，進一步證明，由於勞動力幾無成長，只要略微創造就業，就能維持失業率穩定。

另一衡量勞動市場狀況的4月平均時薪月增0.2％、年增3.6％，低於預期的0.3％、3.8％增幅。

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CNBC報導，延續近期趨勢，醫療照護新增3.7萬份就業，帶動美國就業市場漲勢。其次，運輸、倉儲與社會援助領域也分別新增3萬、2.2萬以及1.7萬就業人口。

此外，資訊服務流失1.3萬份工作，隨著人工智慧（AI）衝擊該產業，2022年11月以來，該領域已減少34.2萬份工作，相當於此期間流失11％就業。

包含找不到合適工作而停止求職的怯志者，以及兼職勞工的更全面失業率指標則上升0.2個百分點至8.4％。

數據顯示，今年前4月，每月平均新增7.6萬就業人手，從去年同期的4.2萬人上揚，顯示勞動市場正在改善。

巴納姆金融集團（Barnum Financial Group）分析師坎皮齊斯（Chris Kampitsis）說，「週五強勁的就業報告顯示，勞動市場處於再度成長的初期階段，這對經濟與股市都是好消息，因為就業是我們的經濟命脈」。

華爾街日報警告，美伊衝突以及能源價格上漲的衝擊，尚未完全反映在勞動市場上。美國的高油價已使低收入家庭承受更大壓力，可能抑制旅遊與服務支出，進而可能影響零售、休閒等產業的招聘，高油價對航空公司的衝擊尤其劇烈。

坎皮齊斯指出，儘管勞動市場優於預期，但聯準會可能短期內維持利率不變，讓通膨與高油價的上漲自行消退。

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