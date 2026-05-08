長榮航空馬拉松10/25開跑 半馬名額再度秒殺

長榮航空馬拉松10/25開跑。圖中為長榮航空總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕2026長榮航空（2618）馬拉松將於10月25日正式開跑，今日下午5點開放報名，值得注意的是，去年賽事開放兩小時（7200秒），半程馬拉松8500名名額即被「秒殺」，今年跑友報名速度更是加快，長榮航空指出，今日不到下午7點，半馬組名額就秒殺額滿，打破去年的紀錄，另外10K組不到三小時也額滿。

長榮航空總經理孫嘉明指出，長榮航空馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）賽道認證賽事之一，長榮航空今年首度推出「跑旅航站EXPO」，將於10月22日至10月25日在台北松山文創園區三號倉庫登場，除讓跑者在賽前報到領取物資之外，還能一站式選購各項跑旅商品，展位內容集結運動裝備、物理治療及營養補給相關廠商，並將邀請旅行社與國外觀光單位等參展。

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長榮航指出，為鼓勵青少年挑戰自我，自2023年以來推出的「幼苗計畫－校園深耕巡迴」深受好評，已陸續走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投、澎湖、花蓮及馬祖等地，截至目前為止已累計近千名青少年參與。今年計畫6月前往嘉義、11月前往苗栗，希望透過專業訓練、團隊競賽遊戲與深度的陪伴交流，為台灣長跑運動扎根及培育人才。

此外，長榮航空結合旅遊及體育資源，攜手雄獅旅遊、東南旅遊、長汎假期、福泰旅遊、航向世界旅遊等旅行社共同推出「長榮航空世界跑」，串聯知名的布里斯本馬拉松、北海道馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松、富士山馬拉松等，讓跑者可以搭乘長榮航空安心出國比賽，同時也能輕鬆挑戰世界各大馬拉松賽事。

2026長榮馬拉松賽事規畫全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共2.4萬個名額。

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