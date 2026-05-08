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仁寶4月營收年增15.5％ 看好AI伺服器出貨大幅季增

2026/05/08 20:47

仁寶指出，AI業務可望在第二季就能看見大幅度的成長態勢。（資料照）仁寶指出，AI業務可望在第二季就能看見大幅度的成長態勢。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）受惠於旗下非PC業務拓展有成，4月營收719.79億元，月減19.3%、年增15.5%，今年前4個月在智慧裝置、伺服器等產品出貨助攻之下，營收累計2732.82億元、年增4.55%。管理層指出，AI業務可望在第二季就能看見大幅度的成長態勢。

仁寶4月PC 出貨180萬台，月減 35.71%、年減 18.18%。對此，管理層指出，主要是因為今年3月適逢強勁的季底效應，墊高對比基期，加上去年同期的市況、料況情形也較為理想，才會形成出貨雙重衰退的局面。預期第二季PC出貨將季對季成長，但後續仍需留意記憶體供貨情況。

關於非PC業務，仁寶看好旗下AI伺服器業務維持強勁動能，以4月的出貨表現來看呈現持續成長，相較於第一季，預期第二季會有顯著的季增幅度，且今年有機會逐季擴大出貨規模；談到智慧裝置部分，仁寶看好4月出貨同步成長，但第二季正值傳統淡季，單季出貨預期季減。

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