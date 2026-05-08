和碩4月營收月增3.8％ 看好AI業務拓展綜效

和碩樂觀看待AI訓練與推理需求同步成長，有利於帶動一般伺服器、儲存與中央處理器需求增加。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）4月營收871.89億元，月增3.8%、年減15.2%，今年前4個月營收累計3312.94億元、年減11.73%。管理層表示，受惠於旗下AI伺服器出貨規模擴大，加上新平台業務嶄露頭角，可望進一步加深亞洲與歐美市場業務的拓展效果，看好今年AI營收顯著成長。

和碩4月筆電出貨50至55萬台，月減22.22%、年減13.93% ，旗下資訊產品當中，AI PC出貨有機會在第二季增溫，筆電與個人電腦拉貨動能將優於第一季。消費性電子則在新專案加持之下，同步呈現季對季成長態勢，通訊產品則不排除受惠於客戶的庫存回補措施。

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關於AI業務展望，和碩維持3月法說會看法，樂觀看待AI訓練與推理需求同步成長，有利於帶動一般伺服器、儲存與中央處理器（CPU）需求增加。管理層預期今年AI伺服器出貨10倍數成長，帶動整體營運將呈現逐季走升態勢，全年業績有望較2025年達到高個位數至雙位數成長。

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