從極度貧窮逆襲成「年營收1700萬企業家」 29歲女曝翻身心路

Karishma Vijay近期參加實境節目《The Apprentice》獲得最新一季冠軍。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕曾窮到從小就知道「家裡沒錢有多可怕」，卻靠自己把事業做到年營收突破千萬元。英國一名29歲女子，她的童年曾長期生活在極度貧困中，如今創業翻轉人生，事業年營收已突破40萬英鎊（約新台幣1699萬元）。

外媒報導，29歲的Karishma Vijay分享，自己在人生前10年幾乎都在貧困中度過。雖然英國擁有福利制度與免費教育，但對當時的家庭而言，每天最大的壓力仍是如何撐過生活開銷。她回憶，9歲時就已清楚感受到「家裡沒錢」這件事，也明白金錢對自己家庭而言，遠比其他人更加沉重。

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談到創業轉捩點，她透露，24歲時曾接到一份500英鎊（約新台幣2.1萬元）的社群內容合作案。當時她沒有只把它當成一次性收入，而是主動向對方公司執行長提出完整社群行銷策略，並直接告訴對方「你應該雇用我」。

她強調，社群媒體才是未來銷售核心，如果企業忽略年輕市場，商業模式遲早會被淘汰。最終，她成功替自己談下一份年薪8萬英鎊（約新台幣340萬元）的工作，而且每週只需工作3天。5年後離職時，年收入已突破6位數英鎊。

她也在這段期間存下約10萬英鎊（約新台幣425萬元），並將資金全數投入創立保養品牌Kishkin。近期，Karishma參加實境節目《The Apprentice》（誰是接班人）獲得最新一季冠軍。她指出，節目真正帶給她的，並不只是節目冠軍附帶的25萬英鎊（約新台幣1062萬元）投資，而是巨大的曝光與商業資源。

她坦言「25萬英鎊在人生裡很多，但在商業世界裡，其實花得非常快。」光是近幾天，她就已花掉約4萬英鎊（約新台幣170萬元）在庫存與人事成本上。她透露，自從節目播出後，今年品牌銷售額已突破40萬英鎊。她認為，真正讓消費者持續回購的，還是產品本身品質，而不是節目光環。

儘管如今事業快速成長，Karishma卻表示自己完全不在乎外界眼中的「成功模樣」。她仍坐在地板上接受訪問，也持續開著19歲時購買、已跑超過10萬英里的舊車。她說，那台車曾載著她到處送貨、跑展覽、談合作，是陪伴她從低谷走到現在的重要夥伴。

對於理財觀念，她認為，現金放在銀行只是「浪費」，真正重要的是把資金投入能持續增值的資產，例如房地產與事業。

談到未來目標，她坦言，自己並不是追逐數千萬財富，而是追求「不再害怕失去一切的安全感」。她表示，今年最重要的事情，就是替父親買下一間房子，「我希望他可以安穩過完後半輩子，再也不用擔心房租問題。」

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