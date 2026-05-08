廣達4月營收創同期新高 前4個月業績寫新猷

廣達認為，隨著生成式AI應用從模型訓練逐步走向推論，AI基建需求持續升溫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）受惠於AI伺服器出貨持續強勁，4月營收3399.21億元，月減6.3%、年增120.7%，創同期新高表現，今年前4個月營收累計1兆1491.4億元、年增79.64%，同寫歷史新猷。管理層預計下週四（14日）出席法人說明會，屆時可望釋出最新展望。

廣達4月筆電出貨350萬台，月減 33.96%、年增6.06%，回顧3月適逢強勁季底效應，因此墊高對比基期，不過相較於去年同期出貨仍呈現成長態勢。管理層持續看好GB300成為今年最強勁的成長動能，全年AI伺服器出貨倍數成長，整體伺服器營收比重有機會達到8成。

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廣達認為，隨著生成式AI應用從模型訓練逐步走向推論，AI基建需求持續升溫，雲端服務供應商（CSP）與企業客戶大力擴建資料中心，帶動AI伺服器、高效能運算（HPC）、網通設備及雲端運算相關產品需求成長。集團將持續深化AI與雲端產品布局，並擴大全球製造與研發據點，對2026年營運展望維持正向看法。

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