汐止商辦開始貢獻營收 久舜營造今年營運逐季升溫

久舜工地施工畫面（久舜提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕久舜營造（5547）公告4月營收2.75億元，月增97%、年增53.64%。久舜表示，去年底起困擾工程進度的土方問題已陸續解決，加上承攬國揚委託的汐止商辦大案4月起開始貢獻營收，帶動整體業績表現優於去年同期。

久舜指出，4月營收回升，除既有工程案持續依進度認列外，所承攬的國揚汐止商辦開發案總金額達55億元，已自4月起正式挹注營收。該案預計分五年執行，將成為公司中長期營收的重要來源之一。隨著大型案源陸續開工，未來營收可望逐月依工程進度穩定認列，帶動整體營運逐季升溫。

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在公共工程布局方面，久舜近年積極深耕社會住宅統包工程，累計已取得頂埔安居、永福好室、福安安居等三項指標案件，承攬總金額約49.34億元。久舜指出，社宅工程具備施工期長、營收認列穩定等特性，單一案件執行期多在四年以上，不僅可形成長期營收來源，也有助提升整體接單能見度與營運穩定性。

久舜進一步表示，公司已建立完整的社宅統包承攬模式與施工模板，目前社宅統包工程占在建案合約金額比重已達30%，成為營運組合中具防禦性與穩定度的重要板塊。除既有三項社宅案源外，公司亦於8日公告取得桃園A21社會住宅統包案，承攬總金額約28億元，今年將處於設計階段，預計2027年上半年報開工後，將開始帶來較明顯的營收貢獻。加計桃園A21案，久舜本月開始認列營收以及新標得的案子累計承攬總額將一舉突破80億元。

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