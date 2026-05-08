錢越多越好？富豪4大可怕風險全曝光了 這1事恐致命

每個人都希望擁有的財富愈多愈好，日媒則指出，超級富豪其實面臨特有的風險。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕很多人都希望有朝一日成為超級大富豪，擁有花不完的錢，不看價錢就買下想要的東西，隨時去想去的地方；還可以選擇要不要工作，這對多數人來說根本是夢幻生活。然而，超級富豪其實面臨著特有的風險，包括離婚會失去大半採財產，或者盲目追求財富恐釀成造成悲劇，知名內衣品牌維多利亞創辦人因事業失敗自殺，就是一件不幸的案例。

日媒《Diamond Online》指出，一般人通常不會一夕變成「超級大富豪」，多數人的做法是將工作賺來的錢存起來或投資，一點一滴增加資產。只要擁有好的投資策略，就能築起足以安享晚年的資產；運氣更好的話，或許還能實現 FIRE（財務獨立，提早退休）。

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在這個世界上，金錢基本上是「愈多愈好」，然而，超級富豪其實面臨著特有的風險。《Diamond Online》摘錄《THE WEALTH LADDER 富の階段階段》一書所披露了大富豪面臨4大風險。雖然聽起來像與普通人無關的話題，或多或少能改變我們看待富豪的眼光。

1、離婚風險：《THE WEALTH LADDER 富の階段階段》作者馬朱利（Nick Maggiulli）指出，「選錯伴侶，可能會讓你因為離婚而損失一半的資產。」

2、訴訟風險：一旦被外界知道擁有龐大資產，錢財就容易被盯上，導致被訴訟的案例增加。由於訴訟費用高昂，富豪往往有更強的動機尋求和解。而對方有時也正是看準了這一點，想藉此索取和解金。

3、盲目追求財富恐釀成悲劇：知名內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）創辦人雷蒙德（Roy Raymond），因為無法停止追求成功與財富，最終迎來了悲劇性的結局。

1982 年雷蒙德以 100 萬美元出售事業時，他已屬於全美前 0.2% 的富裕階層。如果他當時只是單純運用那 100 萬美元，光靠利息就能生活。若買下當時的 10 年期美債，換算成現在的價值，每年可獲得超過 40 萬美元的收入。

然而，雷蒙德夫婦卻將大部分資金投入新的創業項目，結果失敗導致破產與離婚。之後他持續遭遇挫敗並陷入憂鬱，最終選擇結束自己的生命。

4、相對剝奪感：進入富裕階層後，接觸其他富豪的機會也會增加。這時，你可能會覺得與對方相比，自己其實並不富有、也沒什麼了不起。這種心理概念被稱為「相對剝奪感」。

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