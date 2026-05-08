張忠謀夫婦被目擊赴美式餐廳用餐 氣色佳

張忠謀夫婦被目擊赴美式餐廳用餐。（翻攝社群媒體）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電創辦人張忠謀久未公開露面，不過，他近日與夫人張淑芬、小女兒Vera現身住家附近一家美式餐廳用餐，被民眾捕捉到身影，近95歲的張忠謀身穿紫色上衣，看起來精神氣色不錯。

張忠謀於元月底被拍到出外用餐，已隔三個多月，當時輝達執行長黃仁勳抵台灣，展開為期4天的訪台行程，雙方相約共進晚餐，張忠謀被拍到坐輪椅抵飯店，引發外界關注。黃仁勳受訪曾表示，張忠謀精神與狀態都很好，思維也很敏捷，與他見面非常高興。

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有網友在社群媒體上傳張忠謀、張淑芬與她小女兒Vera一起用餐的照片，指出有幸能與護國神山創辦人一起用餐，且距離短短幾公尺，一直吸引他的目光，身旁沒有任何隨扈保鑣，看似跟平常人生活一樣。

網友並寫上感謝張忠謀讓全世界認識台灣，也感謝他讓台灣成為科技業的核心，期許自己有一天也能成為台積電小小股東。引發其他網友羨慕，有的認為可以買樂透，有的則祝福張忠謀夫婦身體健康。

台積電公關窗口表示，無法得知創辦人的日常行程，也無法證實他昨天是否到美式餐廳用餐。

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