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Gogolook多元產品佈局奏效 4月營收創同期新高

2026/05/08 20:27

Gogolook指出，公司將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新。（Gogolook提供）Gogolook指出，公司將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線佈局，4月營收0.99億元，月減8.4%、年增21.1%，創下歷史同期新高，今年前4個月營收累計為4.02億元、年增25.2%，同寫歷史新猷。管理層看好自2020年起發展金融科技服務今年可望首度轉盈，連同持續貢獻高獲利率的防詐服務，兩大服務皆可望達成獲利。

Gogolook表示，在達到營運規模（Critical Mass）之下，公司今年獲利表現將延續去年第四季的高檔水準，金額可望創高，帶動年增率大幅躍升。目前看好旗下消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務將同步擴張。在新服務「JUJI 招財麻吉」的高成長推動下，可望帶動金融科技服務整體營收占比攀升至約三成，公司的營收來源更分散均衡。

關於Whoscall軟體前景，Gogolook看好全球用戶規模穩健成長，除了訂閱收入可望受惠於去年第三季推出的「多人訂閱」方案，電信商等多元支付通路也成重要柴火。此外，數位廣告收入則在內部持續廣告價格優化下，可望持續穩步回升。公司持續投入AI防詐技術創新，並以靈活多元的策略積極拓展海外版圖，鎖定東南亞七億人口市場，同步佈局歐美地區，並持續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。

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