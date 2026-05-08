緯創首季大賺3.06元創新高 加碼布局越南、美國高速產能

緯創第一季每股大賺3.06元。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）持續擴大AI基礎設施布局，董事會今日通過第一季財報，每股大賺3.06元，創歷史單季新高，同時也拍板越南擴產、美國子公司增資，以及投資高速網路系統公司等多項議案，布局方向橫跨網通產能、美國在地化與高速傳輸領域。

緯創首季營收8463.03億元，季增17.4%、年增144.3%，毛利率5.21%、季減0.41個百分點、年減2.6個百分點，營益率3.44%，季減0.09個百分點、年減0.93個百分點，稅後淨利96.31億元，季增17.9%、年增80.7%，每股盈餘3.06元，季增17.7%、年增65.4%。

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緯創4月營收2834.37億元，月減14.9%、年增112%，創歷史同期創新高，今年前4個月營收累計1兆1297.4億元、年增135.27%，同寫歷史新猷。管理層看好第二季筆電出貨略微季減，桌機、顯示器持平，AI伺服器續強，通用型伺服器季增20%，網通維持倍數成長。

緯創因應網通業務需求成長，挹注旗下全資越南子公司Wistron InfoComm （Vietnam） Co., Ltd共計1900萬美元（約新台幣5.95億元）資本支出，用於擴充相關產能。另一方面緯創也要向美國加州廠「WisLab EMS Corporation」注資3000萬美元（約新台幣9.4億元）以因應美國加州廠區資金需求。

此外，緯創此次也宣布，擬增加投資2000萬美元（約新台幣6.27億元），取得專注於高速網路領域系統的Eridu Corporation所發行的SAFE（Simple Agreement for Future Equity）。業界指出，未來AI資料中心除比拚算力外，網路架構與資料傳輸效率同樣攸關整體效能，相關高速交換與網路技術的重要性正在持續提升。

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