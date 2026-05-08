海運貨量回升帶動 台驊4月營收年增10.46％

台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股（2636）4月合併營收為18.89億元，月成長13.85%，年成長10.46%；累計1至4月合併營收67.36億元，年減少7.48%。4月營收回升，台驊指出，主要受惠於中國地區出貨量增加，以及部分客戶因應五一長假前提前安排出貨，使4月整體出貨動能較前月提升。

另外，台驊今日公告5月6日至5月8日期間處分長榮海運股票1500張，交易總金額為3.17億元，處分利益為97萬元。而本次交易期間所處分的股票均已參與長榮海運現金股利配發，配息金額為新台幣4875萬元，合計貢獻利益為4972萬元。

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台驊指出，第二季初物流市場需求較第一季有所改善，其中海運業務受中國出貨動能回升及五一長假前出貨安排影響，貨量較前月增加。不過，近期國際海空運市場仍受地緣政治情勢、全球運力配置調整及國際油價變化影響，部分航線艙位與運價仍持續調整。

在各事業體表現方面，海運事業4月營收為10.63億元，月成長23.41%，年成長17.85%。台驊表示，受惠於中國貨量增加，主要來自電商、橡膠與科技材料等貨品運輸需求成長，使海運業務較上月明顯成長。另觀察上海出口集裝箱運價指數（SCFI），近期市場運價仍呈區間整理，後續仍須視實際貨量與運力配置變化而定。

台驊空運事業4月營收5.35億元，月減少0.22%，年成長24.63%，主要受惠於AI伺服器、高階電子產品、半導體設備及高科技專案貨品需求支撐，使整體空運出貨需求維持穩定。

中歐鐵路及內貿物流業務4月營收分別為0.96億元及1.95億元。其中，中歐鐵路業務較上月成長28.25%，主要受部分歐亞跨境運輸需求回升帶動；惟受市場運價與需求結構調整影響，較去年同期減少30.99%。內貿物流業務則受中國地區消費與區域配送需求復甦速度仍偏保守影響，較去年同期減少18.55%。

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