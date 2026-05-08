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全家第一季每股賺1.23元 4月營收年增9.1％

2026/05/08 19:51

全家便利商店首季每股盈餘1.23元。（全家提供）全家便利商店首季每股盈餘1.23元。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家便利商店今（8日）公佈第一季財報，合併營收277.6億元，年增9.78％，稅後淨利為2.75億，每股盈餘1.23元，較去年同期每股盈餘1.87元縮水。主因114年同期認列中國投資架構重整一次性稅前利得而墊高基期，扣除前述影響後獲利表現仍為成長。

全家便利商店第一季業績成長主要受惠便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售成長，持續拓點，店數於第一季達4482店，營運規模持續擴大。加上轉投資中之全家國際餐飲營收獲利持續亮眼、創下同期新高，旗下三品牌總店數達77家，帶動整體集團獲利向上。

全家便利商店今年4月合併營收為95.76億元，年增9.1%。合併1至4月累計373.34億元，較去年同期成長為9.6%，主要受惠於店數、鮮食、一般商品皆向上成長。

全家便利商店響應世界健康日並瞄準消費者餐飲需求，健康志向系列「纖食應援」擴大產品佈局，便當、沙拉皆推新品，其中便當在午、晚餐「全家超級配」販促機制下，業績跳躍性成長超過4成，表現亮眼。

掌握初夏體感商機，首推「涼麵配三合一味噌湯」的搭餐組合，推升相關業績成長近2成。逢清明連假，規劃多元整合販促優惠，帶動茶飲、餅乾、口香糖等相關商品業績同步向上。

截至4月30日止，全家便利商店總店舖數達4491家。

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