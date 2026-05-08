綠界首季EPS 0.55元 電子發票、收付應用拼成長

綠界首季每股稅後盈餘（EPS）0.55元。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕第三方支付廠商綠界科技（6763）今日公告，第一季每股稅後盈餘（EPS）為0.55元。展望未來，綠界指出，持續將服務升級為「交易＋應用＋數據」整合平台，透過「安心收付」與「電子發票」雙引擎驅動下，將擴大代收金額量並大幅提升用戶黏著度，勾勒轉型後的嶄新發展格局。

綠界指出，今年初推出電子發票全面免費，因降低導入成本與技術門檻，快速擴大中小商戶滲透率，第一季電子發票年成長達54%，成效彰顯。相較一般加值中心以發票服務為主的商業模式，進一步整合金流、發票與帳務系統，打造完整交易生態圈，目標吸引全台約50萬潛在小型商戶，帶動第二季商家經營成長，為後續精準行銷與營運決策奠定基礎。

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在創新應用方面，綠界Pay於第二季新上線「安心收付」功能機制，顛覆傳統金流收款流程，主打由「買方」發起訂單交易，可自訂撥款天期，強化交易彈性與保障。該機制結合TWCA（臺灣網路認證）多重驗證及會員KYC（Know Your Customer）身分驗證流程，有效提升交易安全性，回應當前詐騙問題日益嚴峻的市場需求。

綠界也說，此服務特別適用於二手交易、個人電商及高信任門檻之交易情境，且買賣雙方皆可免費使用，有助於拓展C2C市場版圖，並呼應政府防詐政策，降低國內龐大近千億的詐騙財損風險。

此外，綠界推出新一代捐款平台搶攻公益與募資市場，除原有教育、公益團體與網紅創作者外，應用場景進一步延伸至政治獻金等高規範領域，為了全面強化管理效率，提供電子收據自動開立、專案項目管理、快速建置捐款網址等，並支援信用卡、超商代碼、ATM轉帳等多元支付方式，滿足不同族群的捐款習慣，提升整體服務的黏著度。

展望未來，綠界指出，在數位經濟持續擴張趨勢下，將透過產品創新與應用場景延伸，強化整體市場競爭力與服務滲透率。隨著平台化策略逐步落實，可望持續擴大營運規模，並在台灣第三方支付產業中穩固其關鍵地位，推動產業邁向更安全、高效的數位交易環境。

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