中國偷用輝達晶片被抓包？外媒爆經泰國流向阿里巴巴

外媒指出，泰國1家公司涉嫌協助將價值數十億美元、搭載輝達先進晶片的美超微伺服器，走私至中國。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》8日披露，泰國AI發展計畫背後的一家關鍵公司，涉嫌協助將價值數十億美元、搭載輝達先進晶片的美超微（Super Micro）伺服器走私至中國，據悉，阿里巴巴集團是多個終端客戶之一。

報導說，美國檢察官今年揭露一項精密計畫，指控美超微共同創辦人涉嫌與一家未具名的東南亞公司及一群不斷輪換的第三方掮客合作，違反美國貿易規則轉運 AI 半導體。

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知情人士透露，檢方沒有指明名稱的這家東南亞公司，僅被稱為「「Company-1」」，是總部位於曼谷的 OBON 公司。

知情人士說，在出售給 OBON 的價值 25 億美元的伺服器中，有一部分流向了中國阿里巴巴。

美檢方在 3 月份的起訴書中詳述整體運作過程，此舉導致美超微股價暴跌，也是自華盛頓於 2022 年首度限制輝達對中銷售以來，針對晶片走私最重大的打擊行動。

儘管起訴書未指名 OBON 或阿里巴巴，美國當局也尚未公開指控兩者有違法行為，且負責起訴的紐約南區檢察官辦公室與主導調查的商務部工業暨安全局均拒絕置評。

阿里巴巴發言人表示，阿里巴巴與美超微、OBON以及起訴書中可能提及的任何掮客，均無任何業務關係，並強調沒有參與任何所謂的走私活動。但並未正面回應阿里巴巴目前或過去是否曾在中國境內使用遭禁的輝達晶片。

報導指出，OBON 是一家在科技圈外鮮為人知的公司，負責創建了泰國的自主雲冠軍 Siam AI。OBON當時表示，將在曼谷的一個小型資料中心部署輝達伺服器，旨在「助力OBON推出Siam AI Cloud，並徹底改變泰國的AI發展路線圖」。 Siam AI在四個月前已註冊成立為獨立公司。

Siam AI 隨後獲得了泰國首個輝達官方雲端合作夥伴認證，輝達執行長黃仁勳甚至在 2024 年 12 月出席活動，與 Siam AI 執行長拉塔納蓬（Ratanaphon Wongnapachant）進行對談。黃仁勳在座談中強調，AI 最重要的部分是數據，而泰國的數據屬於泰國人民。

拉塔納蓬是泰國前總理戴克欣（Thaksin Shinawatra）的外甥，他在 2024 年 5 月前一直擔任 OBON 的執行長。雖然 OBON 與 Siam AI 的發展歷程交織重疊，但目前尚不清楚兩者是否維持業務關係。

拉塔納蓬受訪表示，他在創立 Siam AI 時便已離開 OBON，無法評論 OBON 涉嫌走私一事，同時強調 Siam AI 僅進口 GPU 供自用，與此案無關。

然而，消息人士指出，OBON 正是 Siam AI 在泰國取得伺服器的供應商之一。OBON 涉嫌參與走私可能重創泰國剛起步的 AI 雄心，恐讓華盛頓重提對該地區的晶片出口限制。泰國政府發言人對此則拒絕置評。

此案也引發外界對輝達在大型硬體銷售，是否落實盡職調查的質疑。除了泰國，兩家位於新加坡的輝達合作夥伴也因涉嫌違反半導體貿易規則受到調查。輝達發言人表示，生態系合作夥伴必須致力於各層級的嚴格合規，公司將持續與政府合作執法。

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