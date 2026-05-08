倫飛4月營收創單月新高 鎖定國防、工業邊緣AI應用

倫飛指出，隨著AI運算需求逐步從雲端資料中心延伸至實體場域，具備高算力與耐環境特性的強固型裝置，將成為AI落地的重要載體之一。（倫飛提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型電腦廠倫飛（2364）持續搶攻邊緣AI（Edge AI）市場，4月營收1.76億元，月增35.7%、年增51.4%，創下歷史單月新高，今年前4個月營收累計5.13億元、年增3.81%。管理層持續透過自家品牌的AI強固型行動工作站鎖定國防、工業自動化、智慧巡檢、地理資訊系統（GIS）與移動指揮中心等應用場域。

倫飛指出，隨著AI運算需求逐步從雲端資料中心延伸至實體場域，具備高算力與耐環境特性的強固型裝置，將成為AI落地的重要載體之一。旗下新一代AI強固型行動工作站結合英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）核心產品，提供最高682 TOPS AI運算效能，能在現場直接執行AI推論、3D渲染、電腦視覺、數位孿生（Digital Twin）模擬與資料分析等工作，不需完全依賴雲端資料中心。

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倫飛強調，此次新品可在低網路甚至無網路環境下執行AI任務，透過本地端AI運算，可降低延遲、提升反應速度，同時避免敏感資料傳輸至外部雲端，強化資安與作業穩定性，適合高安全性與高即時性的任務環境。新平台圖形效能較目前市面既有強固型GPU方案提升超過3倍，並可支援多螢幕輸出與高解析度顯示需求。

除了AI效能，倫飛也持續強化強固型產品定位，瞄準國防、工業現場、戶外基礎建設與高風險環境應用。隨著AI逐漸進入智慧製造、公共安全、工業巡檢與國防指揮等場域，市場對高可靠度AI終端設備需求持續升溫，公司也將持續深化AI強固型產品布局，搶攻邊緣AI與工業數位轉型商機。

業界觀察，隨著生成式AI與實體AI（Physical AI）發展，市場對即時AI分析需求快速增加，尤其國防、能源、製造與公共基礎建設等領域，愈來愈重視低延遲與資料安全，帶動AI開始從集中式運算，逐步走向邊緣端部署。倫飛因此看好未來AI不再僅侷限於大型資料中心，而是會進一步走向現場化與行動化應用，帶動新一波AI硬體升級需求。

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