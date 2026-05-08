jpp-KY第一季淡季不淡 下半年展望樂觀

jpp董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕jpp-KY 經寶精密（5284）受惠美系 AI 伺服器客戶強勁拉貨、泰國戰略客戶夥伴緊密合作，第一季合併營收達11.66 億元，創下歷史新高，毛利率37.51%，較去年同期毛利率34.81%，提升2.7個百分點，稅後盈餘2.18億元，每股稅後盈餘4.13元，淡季不淡。

jpp說，傳統第一季雖為經寶的產業淡季，但今年在 AI 基礎設施需求大爆發下，營運呈現「淡季不淡」的強勁態勢，主要成長動能來自兩大客戶，其中隨著美系雲端服務供應商（CSP）客戶擴大 AI 投資，jpp-KY 供應的通用型伺服器機櫃，不但可以用在AI伺服器，同時也能建置在一般存儲的雲端伺服器，使得客戶訂單持續攀升，而jpp泰國廠的產能利用率目前維持在歷史高位，隨著新建噴漆廠即將完工，噴漆產能將進一步擴大，訂單能見度已直達下半年。

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另外， jpp-KY 位於泰國北欖府（Bangpu Industrial Estate）的生產基地，緊鄰泰國客戶，具有戰略地位。jpp說，此工業區發展成熟，基礎設施完善，距離曼谷市區不遠，土地稀有且成本遠高於其他工業區，無形中拉高其他新進廠商的門檻，而jpp-KY的廠區與戰略合作夥伴泰達電 （Delta Thailand） 核心廠區僅臨幾個街區，地利之便不僅大幅提升了物流效率，更透過 JIT（Just-In-Time）供應模式，與泰達電在 AI機殼、機櫃、電源櫃及其他機構件的供應鏈中形成深度的服務綁定。

展望未來，jpp-KY說，持續加深、加廣與客戶的緊密關係，除了即將完工的噴漆線將進入量產，配合客戶需求也開始規劃新的專屬廠房，除了現有的 AI 伺服器機殼、機櫃，也配合生產備援電池模組 （BBU）及液冷分配單元 （CDU） 機構件，另外，航太領域也正在積極布局當中，A350系列的產品正在認證中。

jpp 4 月營收3.95億元，月減4.08%，年增54.6%，累計1-4月營收15.73億元，年增47.8%。jpp說，因泰國潑水節長假導致工作天數減少， 5 月初工廠已全面恢復滿載運轉，積壓訂單正快速消化，加上泰國擴廠效益顯現，全年營運將有機會逐季走高。

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