佳能Q1獲利年增1.71倍 機器人產品陸續出貨

佳能第一季每股稅後盈餘（EPS）0.73元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠佳能（2374）今日公告首季稅後淨利2.36億元、年增達到171%，每股稅後盈餘（EPS）0.73元，表現不俗。而4月營收則為10.8億元，月增18%、年增63%，前4月累計營收為37.4億元、年增73%。

佳能指出，機器人感測元件，機器人視覺及無人機相關產品將陸續出貨，未來業績成長可期，並有多項新產品將陸續在第三季、下半年出貨，雖中東局勢及DDR記憶體原物料漲價皆有影響，但佳能仍向今年業績顯著成長努力邁進。

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在機器人布局方面，佳能指出，投資的美國人形機器人新創Agility Robotics於近期宣布，將攜手豐田汽車加拿大工廠，把Digit導入汽車生產線。佳能目前與Agility緊密合作，聚焦機器視覺及高階光學感測模組開發，隨著人形機器人應用場景擴大，有望受惠視覺感測元件需求提升，帶動機器人相關業務進入加速成長階段。

除硬體模組外，佳能亦積極深化AI軟硬整合生態系，所投資的佳捷與AI軟體平台公司鑫蘊林科（Linker Vision）的持續合作中。

鑫蘊林科近期已完成新一輪募資，由能率集團領投，並獲輝達（NVIDIA）參與投資，除了在今年NVIDIA GTC大會共同展示城市視覺AI基礎設施，整合佳能邊際AI光學相關產品，搭配鑫蘊林科Video Reasoning AI技術，建構具高度擴充性的系統架構，瞄準智慧城市、交通管理、公共安全與工業視覺等應用商機。

此外，佳能旗下AI影像監控小金雞禾蒼科技（7919）也預計第二季登錄興櫃，禾蒼科技主要著眼於歐洲、美國大眾運輸工具影像安全監控系統市場，結合佳能與鑫蘊林科的軟硬體技術整合成系統模組，將可拓展更多終端市場應用，預期也可為佳能帶來獲利挹注。

佳能也表示，公司近年將光學領域產品結合AI技術，應用於城市監控、機器人視覺、無人機等高成長市場，AI影像視覺產品陸續出貨，加上東莞、北越及台灣廠區產能彈性配置與設備升級效益顯現，產品組合可望持續最佳化，將可為未來營運成長帶來新的動能。

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