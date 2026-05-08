威強電4月營收雙衰退 邊緣運算增添營運動能

威強電楊梅新廠聚焦三大核心戰略解決方案，包括AI邊緣運算、高階智慧醫療，以及網通應用。（威強電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕威強電（3022）4月營收6.38億元，月減12.5%、年減3.7%，管理層指出，3月業績包含1月、2月遞延認列的訂單，因此對比基期較高，目前已回歸正常出貨水平，營運體質穩定，未來伴隨楊梅新廠動土、產品線持續優化，進一步強化研發與製造對緊密結合，預計網通、邊緣運算與醫療產品線將持續增添營收動能。

威強電首季營收15.92億元，季增1.6%、年減10.4%，毛利率28.15%，季減5.15個百分點、年減6.99個百分點，營益率2.99%，季減2.31個百分點、年減10.22個百分點，稅後淨利1.66億元，季減55.7%、年減54%，每股盈餘0.96元，季減54.7%、年減53.4%。

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威強電由大同廠奠基，歷經中興廠的產能擴張、中國上海廠的全球佈局，以及七堵廠的製造深化，於4月13日舉行楊梅新廠動土典禮，落成後將整合產品開發與先進製造，實現從「概念設計」到「產品交付」的垂直整合，顯著提升營運效率與技術落地能力，進入「高加值製造」的新階段，形成全球協同供應鏈的關鍵一環。

威強電強調，楊梅新廠聚焦三大核心戰略解決方案，包括AI邊緣運算、高階智慧醫療，以及網通應用。目前集團已切入機器人領域，透過自有iRM遠端管理平台，搭配突破性的邊緣運算效能，目標為智慧製造、自主移動機器人（AMR）、人形機器人注入強大動能，引領產業邁向「實體 AI」新紀元。

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