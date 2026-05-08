眾達-KY併品固集團 擴大資料中心布局

眾達副總經理趙偉州。（擷取證交所官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊眾達-KY（4977）今日董事會決議，擬取得品固企業股份有限公司、Pingood （Thailand） 、品基電子（東莞）、蘇州品基電子科技等公司100%之股權。

眾達副總經理趙偉州說，擬藉由此次併購跨足高精密塑膠及金屬等機構元件領域，經由優化現有產品設計與成本結構，同時藉由品固集團龐大的客戶供應網路，使眾達高附加價值之高階客製化光通訊相關產品，結合品固產品組合，進一步全面服務資料中心與其他領域供應鏈之各層級客戶。

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趙偉州說，併購資金來源將以眾達的自有資金，並視需要搭配銀行融資來共同進行，品固企業價值約新台幣28.3億，另依照契約約定方式按交割日當日相關標的公司帳上現金、負債、淨營運資金調整並計算買賣總價。

趙偉州指出，看好未來數據中心（Data Center）及AI的發展，矽光子共同封裝技術（Co-Package Optics, CPO）被視為最關鍵的核心技術，相關精密材料機構件，將用於實現光電元件、驅動IC與ASIC/GPU交換器晶片及ELSFP（外部光源）所需之精密物理支撐定位與低損耗連接，例如MT Ferrule for CPO、ELSFP Dissipation Connector Component等產品，而相關精密產品亦可擴大應用在電動車、航太、國防與生醫等領域。

品固集團成立已近45年，生產據點跨足大中華地區與東南亞，主要生產各類微型塑膠緊固件。品固產品廣泛應用於資料中心、電源供應、散熱模組、AI PC、網通電信、能源供應及電動載具等領域。趙偉州說，此收購案預期能提升眾達業務成長綜效，並擴大資料中心應用場景中在散熱、連接、結構支撐等方面的產品供應及客群，共同掌握AI及其他領域等龐大商機。

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