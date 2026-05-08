新台幣結束連4紅、收30.429元 本週勁揚2.19角 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場靜待美伊協議簽署進展之際，荷姆茲海峽再度爆發衝突，避險需求推升美元指數重返98大關，主要亞幣全面回落，新台幣兌美元匯率最後收在30.429元，貶值2分，匯價結束連4紅，成交量27.445億美元。

本週新台幣匯價受惠於台股創高、外資熱錢匯入，以及中東局勢緩和，本週升值2.19角或0.7%，週線翻紅，但仍落在31.3元至31.7元區間內。

請繼續往下閱讀...

台股今天隨美股漲多收黑下跌329.84點，收在41603.94點，三大法人合計賣超200.02億元。其中，外資轉為賣超120.84億元。

匯銀人士指出，外資早盤在新台幣匯市仍呈現匯入，午後則轉匯出，也使得新台幣匯價早盤先貶後升，尾盤再度翻黑。目前市場仍高度關注中東局勢以及談判進度，同時，也靜待今晚美國將公布的非農就業數據。

觀察主要亞幣，在美元轉升下，全數拉回。根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.24%、韓元重貶1.36%、日圓亦大貶0.36%、新幣貶0.23%、台幣貶0.06%、人民幣小貶0.03%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法