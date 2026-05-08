漢康-KY預計5月底創新板掛牌 次世代免疫療法要打世界盃

漢康-KY創辦人兼董事長劉世高（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司漢康-KY（7827）將於5月11日舉辦上市前業績發表會，預計5月底前掛牌創新板上市。

漢康-KY是全球少數擁有三功能融合蛋白生物藥技術的次世代免疫療法公司，創辦人兼董事長劉世高，曾任職於BMS（必治妥施貴寶）、Amgen（安進）等跨國藥廠，累積豐富技術與經驗。2020年回台灣創辦漢康-KY，聚焦癌症與自體免疫疾病二大領域投入研發，並吸引安富大健康有限合夥、潘納西亞創投（Panacea Venture）等指標性機構投資人注資，目前劉世高個人持股仍高達四成，展現經營權穩定且看好公司長期發展的價值。

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劉世高表示，漢康-KY的核心技術FBDB™平台採模組化設計，可突破傳統生物藥在結構與功能上的限制，支援多靶點與多功能生物藥開發。該平台不僅支持單一產品研發，更具備持續產生多項研發資產的能力，目前已有8種藥物進行研發及製程開發，其中HCB101及HCB301二大候選新藥率先進入臨床試驗階段。

HCB101正執行1b/2a期臨床試驗，在多種癌症中觀察到抗腫瘤活性，其中以頭頸癌、胃癌、三陰性乳癌及結直腸癌等適應症表現尤為突出，展現具潛力的廣譜抗腫瘤特性，並獲美國FDA授予治療胃癌的孤兒藥資格認定。

HCB301則是針對腫瘤的三條主要免疫逃脫路徑同時克服的新型三功能融合蛋白藥物，在全球範圍內屬於稀缺產品，目前分別在美國、中國、台灣啟動一期臨床試驗。

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