華航第一季EPS 0.85元 同期新高、歷史次高

華航第一季EPS 0.85元，創同期新高、歷史次高。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航第一季合併營業收入569.97億元，合併營業淨利64.36億元，年增13.89%，合併稅後淨利58.48億元，年增25.6%，稅後淨利51.69億元，每股稅後盈餘 （EPS） 0.85元，創歷史同期新高、歷史次高。

華航指出，第一季旅運市場暢旺，且適逢農曆春節、寒假等連續假期，單季客運收入356.79億元，季增13.2%、年增9.14%。華航持續依市場需求完備航網布局，包含布拉格增為每週3 班、釜山每週18班、熊本自6月13日起每週7班、紐約自8月5日起每週5班等。全球客運市場，雖仍受國際政經情勢、油價波動與地緣政治影響，整體旅運需求預期將維持穩健成長態勢。

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華航第一季貨運收入165.06億元，年增加5.17%，受惠於AI伺服器、半導體機台等高附加價值貨源持續出貨，加上包機需求踴躍，帶動整體貨運需求動能向上成長。自二月底起中東地緣政治衝突，華航即時調整航路與航班規畫，以確保貨機運能及班次影響最少，因此第一季貨量與運價仍維持相對高點，貨運營收優於去年同期表現。華航正面看待今年貨運市場表現，將持續關注地緣政治局勢與產業動態，掌握主流市場貨源，彈性布建貨運航網，爭攬加包機與高價貨源商機，擴大貨運營業表現。

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