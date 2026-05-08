三洋實業擴展公建傳捷報 攜手馬商標得高捷工程近264億

三洋實業公司（業者提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕上市營造廠三洋實業（1472）拓展公共工程版圖再傳捷報，該公司旗下子公司上鋌營造攜手馬來西亞商金務大工程組成聯合承攬團隊，成功取得「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線RLC02標土建及設施機電工程」標案，工程總金額約新台幣263.94億元，預計2034年1月完工。

三洋實業總經理徐正哲指出，此次標案金額規模龐大，其中上鋌營造占比30％；成功得標不僅有助於三洋實業及上鋌營造挹注長期穩定的營收貢獻，預期將對未來數年營運成長產生顯著挹注，有助於提升市場占有率與接單動能外，更將累積大型軌道建設之工程實績與技術能力，為後續爭取高附加價值公共工程標案奠定關鍵基礎。

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RLC02標案工程為高雄捷運系統重要延伸建設，完工後將強化小港至林園地區交通連結更連結，提升都會區交通運輸效率與生活機能，對南部區域發展具重大意義。

上鋌營造為三洋實業旗下甲級營造廠，與金務大工程長期深耕國內公共工程領域，具備豐富之大型土木與機電整合經驗，歷年承攬多項重大公共建設，均能如期如質完成，深獲業主及政府單位高度肯定。

截至目前為止，加計此次高捷標案，三洋實業與上鋌營造累計在手合約案量已逾10案，涵蓋高雄市水利局、高雄市白埔產業園區開發案、能源基礎建設、運動場館興建工程、國家運動訓練中心、小港機場擴建、社會住宅新建統包工程等，初估總金額上看280億元，將持續貢獻未來營運成長動能。

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