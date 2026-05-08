飛捷首季EPS創單季新高 斬獲美國億元級新客戶

飛捷看好未來在終端需求強勁與軟硬整合實力支撐下，營收獲利維持正向增長趨勢。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠飛捷（6206）今天表示，公司首季獲利表現強勁，每股盈餘（EPS）刷新歷史單季紀錄，4月單月營收亦展現爆發力，顯示本業接單動能暢旺，未來在終端需求強勁與軟硬整合實力支撐下，營收獲利維持正向增長趨勢。

飛捷首季營收15.10億元，季增39%、年增11%，毛利率45.6%，季增0.4個百分點、年增1個百分點，營益率28.1%，季增5.4個百分點、年增0.3個百分點，每股盈餘2.51 元，季增59.9%、年增10.57%；該公司4月營收 6.41億元，年增44%、月增18%，今年前4個月營收累計為21.51億元、年增19%。

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飛捷指出，除了本業獲利穩健攀升，集團AI軟體佈局亦傳捷報，子公司華捷（Berry AI）本月宣布斬獲美國指標性連鎖速食餐飲品牌Culver's成為億元級新客戶。華捷去年營收已突破億元大關，此次成功複製Zaxbys規模化導入經驗，將與Culver's攜手合作，於全美1000家以上門市導入AI影像辨識解決方案。

飛捷觀察，軟體服務具備高續約率與持續性營收（Recurring Revenue）特性，後續隨著Culver's大型專案啟動，不僅可望穩定貢獻華捷長期業績，更象徵其在美國速食餐飲（QSR）市場的AI 滲透率進入快速增長期。華捷利用先進 AI 影像辨識技術，提供服務流程、車流、客流及營運績效指標的即時洞察，縮短顧客等待時間並優化人力部署。

飛捷強調，未來在終端需求強勁與軟硬整合實力支撐下，集團營收獲利維持正向增長趨勢。隨著Culver's 合作案於第二季開始導入，除挹注長期穩定的持續性軟體收益，更為日後擴張至其他連鎖體系奠定標準化基礎，全面推升飛捷集團第二成長曲線動能。

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