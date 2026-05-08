好可惜！世界櫻桃之都30％作物全毀了 慘況曝光

美國加州櫻桃主要產區面臨天候異常，櫻桃收成銳減。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，一場春季風暴襲擊了被許多人譽為「世界櫻桃之都」的加州聖華金（San Joaquin），初步估計顯示，這場風暴導致聖華金約30%的櫻桃受損或被毀。

綜合CBS等外媒報導，聖華金農業專員巴格里（Kamal Bagri）表示，一年一度的櫻桃採摘季已經開始，但年初異常的高溫和最近的暴風雨似乎已經損害當地大部分的水果。

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巴格里表示，大約一週後，約 300 名櫻桃農提供更完整的數據時，作物受損的程度才能完全明朗。令人擔憂的是，這些櫻桃的外觀和品質可能達不到預期。巴格里說，有些樹上可能會有很多受損的果實，以至於採摘櫻桃並把好的和壞的分開都不划算。

初步估計顯示，這場風暴將導致聖華金縣約30%的櫻桃受損或被毀。農民切尼（Drew Cheney）因最近的春季風暴摧毀了他大部分的櫻桃。他坦言，如果收成不好，對那一年來說就是沉重的打擊，根本無法彌補。

根據巴格里辦公室發布的最新農作物報告，2024年加州超過一半的櫻桃產自聖華金。櫻桃是該地區當年第六大最有價值的農產品，估計價值2.4億美元。但去年高溫天氣嚴重損害農作物，以至於巴格里向州政府和美國農業部提交了災害聲明，產量比前一年下降43%以上。

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