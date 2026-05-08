靠ChatGPT幫忙談薪！她新工作「首年就多領69萬」 不只漲薪還賺獎金

美國一名女子分享靠ChatGPT協助談薪的成功經驗。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一場看似普通的求職談薪，卻因AI介入出現戲劇性翻轉。美國一名科技業女子分享，透過ChatGPT給出的策略協助談薪，最終成功讓年薪與獎金全面上修，在新工作首年總收入多出約2.2萬美元（約新台幣69萬元）。

據外媒報導，任職科技業專案經理已有6年的Sandy，在轉職時收到一份年薪10.8萬美元（約新台幣339萬元）的工作邀約，但她認為該數字明顯低於市場行情。根據她自行調查，同職位資深專案經理的年薪普遍落在12萬至15.5萬美元（約新台幣376萬至486萬元）之間，差距明顯。

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然而，面對薪資談判，她坦言自己過去總是不知道如何開口，只能被動接受結果。於是她嘗試向ChatGPT尋求協助，請其協助撰寫談薪話術。

ChatGPT提供的策略，核心在於「以工作價值取代個人需求」。內容強調應聚焦在專案成果、跨部門協作能力、風險控管與交付效率等企業更在意的指標，而非單純表達「希望加薪」。

Sandy依照建議，在談判中先表達對職位的興趣，再提出希望薪資接近12.3萬美元（約新台幣386萬元），並以自身經驗與市場行情作為依據。

當雇主回應薪資區間已經固定時，她改採備案策略，轉而提出簽約獎金或績效調薪機制。最終，公司提供1萬美元（約新台幣31萬元）簽約獎金，基本工資則從10.8萬美元加至12萬美元，並且每半年會進行薪資調整。綜合計算後，她的第一年總薪酬比原始方案高出約2.2萬美元。

Sandy表示，關鍵轉變在於談判思維，「我過去總是帶著不確定與退讓心態談薪，但AI讓我學會用『價值證明』來溝通。」她認為，自己本身已具備經驗與市場優勢，但缺乏的是談判結構與表達方式，而AI在壓力情境下提供了清晰話術與應對策略。

此案例也引發討論，隨著生成式AI工具普及，未來求職者是否會更依賴AI協助談薪、面試與職涯決策，逐漸改變職場溝通模式。

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