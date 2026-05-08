Google「拆牆」了！新版App健康數據全面打通 Apple用戶也納入

Google宣布，將Fitbit App正式更新為Google Health App，提供更個人化的專屬指引與全新介面設計。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕過去，多數科技巨頭追求的是「獨占生態系」，希望使用者從手機、手錶到耳機都留在同一品牌之中，健康與生活數據往往也只能在同品牌裝置之間流通。然而，隨著Google正式發表全新智慧手環Fitbit Air，以及全新Google Health App，Google如今正試圖主動「拆牆」，走向更開放的健康平台策略。

Google今日宣布，將Fitbit App正式更新為Google Health App，透過更個人化的健康指引與重新設計的操作介面，協助使用者更全面地規劃健康生活；同時，全新AI健康助理「Google Health Coach」也即將於台灣正式推出。

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相較於功能升級，這次值得注意的是，Google明顯展現出「開放式健康平台」策略。長期以來，Fitbit與Apple Health之間並未提供官方直接同步功能，使用者若想整合健康資料，往往必須仰賴第三方中轉App才能完成同步。

如今，新版Google Health不只支援自家裝置，在應用程式與裝置串接方面，Google也宣布可整合數百款主流健康App與智慧裝置。官方指出，無論是透過Health Connect、Apple Health或Google Health APIs串接，使用者都能在單一平台中集中查看各項健康數據，例如Peloton的運動紀錄、MyFitnessPal的飲食資訊等，進一步打破不同生態系之間的資料隔閡。

全新的Google Health應用程式中，也同步帶來多項重點升級。像是更直覺化的操作介面，新版App透過「今天」、「健身」、「睡眠」與「健康」四大分頁，讓使用者能更快速掌握自己最關心的健康資訊與身體狀態。在個人化設定方面，使用者也能自由調整「今天」與「健康」分頁上的資訊主頁，將最常查看的健康指標固定在顯眼位置，打造更符合個人需求的健康儀表板。

Google Health應用程式也強化了數據分析與趨勢追蹤能力，除了同步記錄日常活動、體能狀態、睡眠品質與各項生理指標外，系統也能進一步分析數據背後的變化趨勢，協助使用者追蹤進度，並理解不同健康指標之間的關聯性。全新Google Health應用程式將自5月19日起陸續向所有使用者推送更新。

此外，以Gemini AI模型為核心打造的Google Health Coach，自去年推出公開預覽版以來，便持續根據使用者回饋進行調整與優化。Google表示，團隊在開發過程中，也與多個領域的頂尖醫學專家與臨床醫師組成的健康顧問小組密切合作，並結合Google內部的臨床醫師、研究人員與運動科學家，共同確保所有健康指引都具備可信度與科學實證基礎。

Google指出，Google Health Coach預計自5月19日起開始陸續推送更新，並於5月26日正式上線，同時納入Google Health Premium訂閱服務（原Fitbit Premium方案）中。

Google Health Premium月費為新台幣150元、年費為新台幣1490元；訂閱Google One AI Pro與Ultra方案的使用者，則可直接免費享有相關權益，無需額外付費。

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