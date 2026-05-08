外送員遭棄單仍有酬、依法解約最高領6個月補償 外送3子法草案重點一次看

外送員專法7月21日將實施，勞動部今（8）日預告3大子法。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕《外送員權益保障及外送平臺管理法》即將在7月上路，勞動部今（8）日預告3大子法草案，針對外送員若遭棄單、停權，明確訂定給予補償的計算方式，特別是若平台有違法、嚴重侵害外送員權益，外送員可依法與平台終止契約，這時平台應依照外送員的服務年資，給予每滿1年0.5個月、最高6個月的「經濟補償」。

勞動部今日預告的3個子法，分別為《外送員權益保障及外送平臺管理法施行細則》、《外送員終止外送服務契約之經濟補償發給辦法》及《外送服務定型化契約應記載及不得記載事項》，預告期2周。

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勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，外送專法立法背景是起因於平臺業者數度片面調降外送員報酬，且對外送員遭遇被停權等權益事項，缺乏透明公平的救濟機制。因此，透過訂定專法及相關子法，來規範與外送員權益保障及平臺業者管理相關的法律執行細節、技術性事項。

首先，在「報酬」方面，母法在規範每筆訂單不得低於45元之餘，子法進一步明確訂定外送服務時間以「分鐘」計算，未滿30秒不計、30秒以上進位為1分鐘以避免爭議。此外，若發生消費者失聯、或遭臨時取消訂單等不可歸責外送員的情形，外送員仍得依「實際投入的時間」獲取報酬，不會讓外送員無償浪費時間，跑5分鐘就給5分鐘，但報酬不得低於法定計算基準。

此外，遭外送員抱怨的「停權」、「終止契約」等情形，母法要求平台需負舉證責任，並提供外送員申訴機制，子法則進一步明定，平臺對外送員停權的事由及期間應事先公告，若依法與外送員終止契約，也必須在事件發生30日內進行，更要求平臺決定停權或終止外送服務契約時，必須說明具體理由與決定生效日期，並提供救濟管道、申訴期間及相關資訊。

先前外送員質疑，發生爭議時找不到人可申訴，且申訴後僅獲得「罐頭回應」。此次子法以也明訂，平臺建立申訴處理及補償機制的規範，包括要有專人服務，有效處理相關爭議，為確保爭議處理的效率與程序正當性，若爭議涉及外送員個人權益，應優先透過平臺約定的內部申訴管道申訴，平臺處理一般申訴案件的時間不得超過21天，處理外送服務契約終止申訴案件的時間不得超過40天。如經調查確實有錯誤停權或錯誤終止外送服務契約的情形，平臺應給予外送員補償。

值得一提的是，外送員若在簽約時，遭平台以虛偽不實資訊誤導，或是平台違反外送員專法及相關契約，導致外送員權益遭受嚴重損害，外送員可依法與平台終止契約，這時平台應依照外送員的服務年資，給予經濟補償。

計算方式則是每滿一年發給0.5個月平均報酬；未滿1年按比例計算，最高以發給6個月平均報酬為上限，平台需在外送員終止契約後60天內，匯入外送員指定帳戶中。若平台拒絕給付，依法可處以最高10萬元罰鍰。

在保險保障方面，外送員專法要求平臺業者應確實為外送員加保團體傷害保險及責任保險，外送員如自行辦理職災保險加保，平台需負擔保費。子法則明確訂定平臺暫時停保的時間計算方式，若外送員送完最後一筆訂單的次日零時起，連續3日未接單將可暫時停保。停保後再復保，應於6小時內生效，以避免影響兼職外送員生計。

此次的子法草案，也針對外送員接單流程，明確要求平台充分揭露派單資訊，包括行車路線與里程、預估完成時間、付款方式及商品內容數量、送貨地址樓層，是否需要爬樓梯，讓外送員決定是否接單。

子法另外明定「不得約定事項」，包括不得將外送平臺提供給消費者的優惠、折扣或「現金找零爭議的賠償」，直接轉嫁外送員負擔；另外送平臺業者也不能禁止外送員同時於其他平臺從事外送服務，以保障外送員收入及工作自由。

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