長榮航4月營收219.69億 創單月新高

長榮航4月營收219.69億元刷新高。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航4月合併營收達219.69億元，與去年同期合併營收184.78億元相較，年增率為18.89%，創單月合併營收歷史新高，累計1月至4月客運營收達536.03億元，合併營收達824.85億元，亦創下客運營收、合併營收歷年同期新高。

長榮航空4月營收中，客運營收達133.05億元，創歷年同期新高，年增率為12.42%，貨運營收達59.21億元，年增率為33.47%。

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長榮航表示，受惠復活節、清明連假、賞櫻旺季及泰國潑水節等節慶帶動，四月市場需求維持強勁。長程航線方面，歐洲與加拿大線訂位暢旺，並帶動高艙等銷售；中東航班供給收縮亦推升歐洲及美洲航線需求，整體收益提升。短程航線方面，東北亞賞櫻、東南亞潑水節需求續熱，載客率維持高檔，港澳及中國線隨春季旅遊回溫，市場穩定增長。在高載客率及高票價帶動下，4月營收表現亮眼。

長榮航指出，在深耕南台灣市場，以及滿足日益增長的旅遊及商務需求，自5月20日起高雄－東京成田、上海浦東及澳門三大航點將正式導入空中巴士A330－300廣體客機，提升載客量與服務品質，並搭配大阪、福岡、香港及粉萌機飛航的首爾仁川等航點，提供每週56班的便捷與舒適的飛航服務。

長榮航表示，4月份貨運市場需求較三月明顯回升，台灣、香港、中國及越南等亞洲主要市場受AI伺服器、半導體、高科技電子產品及電商貨源帶動需求，整體出貨動能穩定增長，為持續提升裝載效益並積極爭取高收益貨源，將持續檢視客貨機艙位使用與運能配置，以提升整體營收。

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