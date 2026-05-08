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消費者搶買PC！ 宏碁：4月PC營收年增高達82.8％

2026/05/08 17:50

宏碁4月營收創12年來單月新高。（記者卓怡君攝）宏碁4月營收創12年來單月新高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕由於記憶體大漲加上缺貨，NB廠今年開始調漲售價，消費者擔心越晚買越貴，近來出現提早搶購潮。NB品牌大廠宏碁（2353）公布4月單月合併營收為313.12億元，創下12年來單月新高，年增68.4%，月增4.7%​，累計前四​月合併營收​10​37.43​億元，創下​13年來同​期新高，年​增29.7​%。

宏碁指出，個人電腦營收4月年增82.8%，累計前四月年增30.8%；Chromebook營收4月年增57.1%，累計前四月年增20.5%；電競及遊戲業務營收4月年增107.5%，累計前四月年增40.2%；商用產品營收4月年增80.4%，累計前四月年增46.4%；平板電腦營收4月年增122.9%，累計前四月年增38.0%

宏碁表示，建立多重事業引擎的策略持續發酵。非電腦及顯示器相關事業營收占4月營收之31.2%、累計前四月營收之33.6%。孵化中的事業中尤以宏碁智通公​司為亮點，​4月營收年​增106.​0%，累計​前四月年增112.0%。

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