老人的錢好好賺？這家公司業績飆新高

高齡化社會來臨，照護需求大幅攀升。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒披露，銀髮照護專業企業Caring於8日宣布，去年公司業績創歷史新高，營收達1658億韓元（約台幣34.8億）。

南韓《經濟日報》（Hank Yung）8日報導，銀髮照護專業企業 Caring 於 8 日表示，去年營收達 1658 億韓元，創下歷年最高紀錄。去年 11 月，該公司的稅前息折舊攤銷前獲利 （EBITDA） 也成功轉虧為盈，同時實現了成長與獲利能力。這是自 2019 年成立以來，在極短時間內取得的顯著成果。

請繼續往下閱讀...

Caring 目前在首爾及首都圈、忠清地區等四大區域設有「綜合居家服務」總部，致力於擴充各地區匱乏的長照基礎設施，提供包括到府看護、日間照顧、到府沐浴、陪同就醫等多樣化的照護服務。

Caring 表示，憑藉過去 6 年在全國範圍擴展長照基礎設施所累積的「服務標準化」實力，成功提升了營運效率，由於強化第一線人員的競爭力是提升照護品質的關鍵，因此持續投入資金以招募優秀人才，並進行系統化的職務培訓。

前 Caring 旗下招募的社工師、看護等專業照護從業人員已達1.3萬名。由於強化專業性，全國日間照顧中心的入住率，從去年1月的 62%提升至今年3月的 85%。其中，全羅道地區更是創下 100% 滿額紀錄。

Caring 代表金泰成（音譯）表示，為了讓長者能在原本居住的地方，不分彼此地接受所需要的照護服務，將加快建置整合照護基礎設施，他補充，為了預先應對即將到來的超高齡社會以及照護人力短缺問題，也將持續引進照護專用的AI 與機器人技術。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法