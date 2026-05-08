先擬結論、再手寫標單！中石化溢價75億買京華城地

圖為中石化今年4月擬出售京華城土地。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城土地交易案今偵結起訴，認定威京集團主席沈慶京為填補鉅額賭債與集團債務缺口，主導中石化旗下鼎越公司，以372億1萬元高價標購京華城土地，涉嫌透過「作高估價」方式，營造溢價投標的合法外觀；偵辦檢察官姜長志查出，交易前買賣雙方鑑價落差極大，京華城土地實際行情僅約300億，卻被一路墊高至372億，最終造成中石化損害達75億。

沈慶京2019年至2022年非常規交易期間，於集團體系內同時橫跨多個關係企業職務並支領報酬，包括在中石化公司擔任「最高顧問」，年薪約700萬至900萬元；在鼎越公司擔任董事長兼執行長，月領約64萬餘元；並於京華城公司擔任「最高顧問」，另支領月薪約10萬元。據了解，其他擔任獨立董事職務者，包括陳瑞隆及朱雲鵬等人，年薪則一般多落在300萬元上下。

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檢方調查，京華城公司因長年經營不善並背負近百億元聯貸壓力，自2018年起多次公開標售土地，但前3次招標均以流標收場，底價自380億元一路下修至360億元仍無人投標；至第4次招標時，底價再降至342億元，中石化公司才突然轉向決定參標。中石化原本並無購地或獨資開發計畫，僅規劃以股東身分待土地出售後分配利益，直到威京集團面臨龐大債務壓力後，相關投標決策才出現急遽轉向並倉促成形。

賣方京華城公司當時委託兩家估價事務所鑑價，金額分別僅約276億、285億；但買方中石化委託的3家估價事務所，估值卻一路拉高至342億、351億，最高甚至達375.9億。

其中，最高估值來自寶源不動產估價師事務所，由估價師葉紫光負責，而葉男為獲取高額報酬並與中石化、鼎越建立長期合作關係，涉嫌在估價報告中登載不實數據，並多處違反估價技術規則與估價常規，配合沈慶京等人「作價」。多份估價報告均出現異常，包括減少地下開挖成本、採用容積調整後單價、漏未調整情況因素、權重配置不合理，甚至以不同容積率基礎計算價格，部分估價條件彼此矛盾，已不具作為投標依據的可信度。

檢方認為，沈慶京、陳俊源與威京集團財務經理張志澄，涉嫌直接或間接誘導、暗示估價師拉抬估值；而中石化多名董事、高層與經理人明知估價有異，卻刻意忽視。包括前經濟部長、中石化董事長陳瑞隆，以及時任獨立董事朱雲鵬等人，均知第4次招標底價偏高、不符市場行情；沈慶京等人更清楚土地實際成交行情約僅300億。

鼎越公司董事會並未實質討論投標價格，而是先預擬會議結論後，僅以形式程序通過授權董事長朱亞虎決定標價；實際372億1萬元標價則由沈慶京親自決定並要求手寫填入標單。檢方認為，整起交易透過高估價包裝，使中石化以遠高於行情價格標得京華城土地，已涉犯非常規交易與特別背信行為。

值得一提的是，檢察官姜長志此次對估價師角色著墨甚深，在金融、土地或不動產交易案件中，檢調機關過往多半尊重專業估價意見，除非明顯涉及偽造或不實資料，否則較少直接質疑估價結論本身；但本案中，檢方罕見認定估價過程疑遭刻意操控，並指稱估價師為葉紫光為獲高額報酬，並與中石化公司、鼎越公司建立長久合作關係，因此配合「作價」、違反估價技術規則與估價常規，顯示檢方認為相關鑑價已非單純專業判斷差異，而是涉嫌成為非常規交易的一環。

本次起訴除有沈慶京被求處26年重刑，也對多名獨立董事、董事與高階經理人一併起訴，某種程度上也反映檢方態度，即公司治理制度中的獨董、經理階層並非僅具形式功能，不能以「尊重董事長決策」、「配合公司政策」作為免責理由。檢方認為，即便企業負責人具強勢主導地位，董事與高層仍負有實質審查、風險把關義務，若明知交易價格、估價程序或財務規劃存在重大異常，卻仍放任或配合通過決策，仍構成證交法上的特別背信或非常規交易責任。

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