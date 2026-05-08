樺漢4月營收創同期新高 前4月業績寫新猷

樺漢4月營收145.64億元，創同期新高。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）4月營收145.64億元，月減3.9%、年增22.1%，創同期新高，今年前4個月營收累計為520.52億元、年增12.2%，寫同期新猷，管理層看好實體 AI（Physical AI）應用持續落地至全球智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，有利於推動工控物聯網以及智慧軟體與方案等業務成長。

樺漢表示，公司整體出貨接單比值（B/B Ratio）維持高水位，持續提供成長動能。三大事業體部分，工控物聯網業務受惠於全球零售與金融智慧化需求回升，4月營收呈現雙位數增長。智慧軟體與方案受到因伊朗戰爭逾期未交訂單影響則呈現小幅年減。智慧工廠與廠務則受惠於北美等地半導體高科技廠務工程進度推進，帶動高科技設備材料銷售及自動化供應系統等業務成長，4月營收呈現較大幅度的年增長。

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此外，樺漢歐美智慧零售滲透率持續反映於樺漢營收表現上。集團將持續新事業佈局推進，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG 節能減碳及AI 技術應用等領域，並持續透過策略聯盟與併購，擴大智慧物聯網（AIoT）的應用場景，目標為客戶提供具高附加價值的數位轉型解決方案。

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