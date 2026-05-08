台韓掌握產能與定價權 AI牛市重心轉向亞洲科技巨頭

台積電成為AI牛市新重心。（記者田裕華）

〔編譯魏國金／台北報導〕在全球人工智慧（AI）牛市看似動能不足之際，一波新的投資熱潮卻湧向亞洲科技類股，亞洲三大最有價值的公司：台積電、三星電子與SK海力士全是晶片製造商，其近期創紀錄的財報突顯他們在全球人工智慧（AI）供應鏈中的關鍵地位。

三星上一季的半導體營收成長近50倍，南韓綜合股價指數（KOSPI）在6個多月內翻漲1倍。散戶與機構投資人蜂擁而入，4月下旬達創紀錄的25兆韓元，突顯投資人害怕錯過的心理。

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美國科技7巨頭都是台積電、SK海力士與三星的客戶，他們也都向AI產業支柱的輝達銷售硬體。

富邦投信董事長黃昭棠說：「現在是AI供應商的賣方市場，輝達憂心的不是價格，而是無法確保產能。論到設定產品價格以及轉嫁成本，台灣擁有強大實力」。

木星資產管理投資經理康拉德（Sam Konrad）指出，亞洲晶片製造商已與客戶簽署多年期長約，顯示AI週期可能遠比許多人預期的還長。他操盤的基金近半數投資台灣與南韓。

資金的湧入使AI供應鏈上幾乎所有企業股票上漲，作為晶片製造中心的亞洲也成為這波榮景的核心。三星今年以來股價漲逾兩倍，本週繼台積電之後，市值突破1兆美元門檻，而SK海力士16個月前市值不到1000億美元，如今逼近8000億美元。

AI個股的外溢效應帶動台灣與南韓的經濟成長。台灣第1季GDP年增13.69%，為近40年來最快增速，而南韓年增1.7%，為近6年最快增速。

野村投信投資策略部副總經理樓克望（Chris Lo）指出，「這一切都建立在AI上」。他說，雲端服務供應商的資本支出今年將成長70%，而且還有上修空間，「許多台廠的產能已經滿到整個2027年」。

報導說，這當中存在扭曲效應與風險。任何大型AI公司融資困難的跡象可能抑制晶片製造商的支出，進一步傷害其未來獲利。同時，節節上漲的股價也開始引發警告。

不過目前市場動能仍然強勁，且部位也未過度擁擠。富達國際多重資產投資組合經理人薩姆森（Ian Samson）說，他近期加碼台韓市場，並持續看好後市，「無論考慮估值或營收，近期部位才是重點，而這已清理乾淨」。

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