台達電4月營收寫單月次高 光寶科創單月新高

電源供應器業者4月營收報喜，龍頭廠台達電創單月歷史次高，光寶科創單月歷史新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器業者4月營收報喜，龍頭廠台達電（2308）創單月歷史次高、歷史同期新高，二哥廠光寶科（2301）創單月歷史新高、歷史同期新高，兩家業者持續看好第二季展望，可望各自寫下歷年同期新猷表現，隨著大電流電源櫃規格持續升級，下半年營運創高可期。

台達電4月營收586.92億元，月減1.8%、年增43.9%，在四大業務範疇當中，電源及零組件持續作為該公司主要業績來源，佔比達到54%，基礎設施33%，自動化9%，交通4%。以今年前4個月來看，台達電營收累計為2180.44億元，寫歷年同期新猷。

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光寶科4月營收166.95億元，月增1.3%、年增24.5%，在三大事業部門當中，雲端及物聯網部門營收貢獻最大，佔比達到53%，資訊及消費性電子部門佔31%，光電部門佔16%。該公司今年前4個月營收累計為601.03億元、年增20.63%，創歷年同期新高。

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