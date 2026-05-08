年薪310萬起跳！2026年最熱門4種高薪職業曝光

美媒揭2026年有4種熱門職業年薪可達6位數美元。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經網站報導指，求職平台Resume Genius針對「年平均職缺數、預期成長率與中位數薪資」進行分析，整理出2026年最具需求的職業。報告指出，這些高需求職位通常來自成長產業、新興職務，或因退休與轉職而產生的持續補位需求。以下4種熱門職業年薪可達6位數美元（約新台幣314萬元）。

1.總經理兼營運管理職（General and Operations Manager）：仍為需求最穩定的職位之一，年薪中位數約10萬2950美元（約新台幣323萬元），年均職缺高達30萬8700個。分析指出，隨著企業擴張、組織重整與人事更替，具備管理能力的人才長期處於穩定需求狀態。預計就業成長率為4%。

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2.軟體工程師（Software Developer）：持續位居高薪熱門職缺，年薪中位數約13萬3080美元（約新台幣418萬元）。報告指出，隨著數位化加速與資安風險升高，企業對於系統開發與維護人才的依賴程度不斷上升，預估未來十年仍將穩定成長。預計就業成長率為16%。

3.數據科學家（Data Scientist）：年薪中位數約11萬2590美元（約新台幣352萬元），雖然平均職缺相對較少，但預估成長率高達34%，為四大職業中成長最快。報告指出，在AI應用擴張與數據爆炸的背景下，企業愈來愈依賴資料分析來輔助決策，使該職位需求快速攀升。

4.營造工程經理（Construction Manager）：年薪中位數約10萬6980美元（約新台幣336萬元），預估成長率約8.7%。隨著基礎建設投資增加及大量資深人力退休，市場對具備工程與管理能力的人才需求持續穩定。

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