油輪在荷姆茲海峽遭攻擊 北京證實船上有中國船員 暫無人傷亡

中國油輪日前在荷姆茲海峽附近遇襲，北京證實船上有中國船員。圖為2日拍攝停在荷姆茲海峽附近的油輪。（美聯社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國外交部發言人林劍8日證實，在荷姆茲海峽遭攻擊的1艘油輪上有中國籍船員，目前尚未傳出有人員傷亡。

林劍在例行記者會上被外媒記者問到，有報導稱有1艘中國船東所有的大型成品油輪，本週在荷姆茲海峽入口處的阿拉伯聯合大公國的阿爾杰爾港（Al Jeer Port）外海遭到襲擊，船隻甲板起火，據稱該船被攻擊時標有「中方船東及船員」資訊，要求中方提供更多資訊以及正採取哪些措施以確保中國船隻的安全。

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對此，林劍表示，根據目前掌握的情況，遭到攻擊的船隻為馬紹爾群島籍，船上有中國籍船員。「截至目前，該船隻未報告有船員傷亡的情況。」

林劍還說，荷姆茲海峽是用於國際航行的海峽，中方對大量船隻和船員受戰事影響被困該海峽深表關切，認為儘早恢復海峽通行暢通，維護民用船隻和船員安全，符合地區國家和國際社會共同利益。中方呼籲各方採取切實舉措，避免海峽局勢惡化。中方願同國際社會一道，為止戰促談、推動海峽局勢降溫繼續做出努力。

中國與香港媒體7日報導，1艘懸掛馬紹爾群島國旗的中國大型成品油油輪「JV Innovation」號，4日在荷姆茲海峽入口處遇襲，當時船隻標示「CHINA OWNER & CREW」（中國船東及船員）字眼。知情船東表示，這是首次有中國油輪遇襲，「心理上很難接受」。

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