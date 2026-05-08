LINE聊天室藍字太亂？官方新增「一鍵關閉」設定教學

LINE官方說明指出，針對近期推出的「LINE行事曆」功能，新增「可關閉聊天室超連結顯示」設定。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕LINE先前推出的「LINE行事曆」，主打能將聊天室中的日期文字自動轉換為可建立行程的超連結，方便用戶快速新增活動與提醒。不過，功能上線後，也有部分用戶認為聊天室內出現過多藍色連結，容易造成視覺干擾，甚至增加誤觸機率，因此希望能保有自行調整的空間。

LINE今日新增說明指出，針對近期推出的「LINE行事曆」功能新增「可關閉聊天室超連結顯示」設定，官方表示，感謝用戶的使用與意見回饋，現在用戶只要更新至LINE 26.6（含）以上或最新版本，可隨時手動開啟或關閉聊天室中的日期超連結功能。（https://www.linecorp.com/tw/pr/news/2026/0318/）

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設定路徑為：LINE主頁＞設定＞聊天＞透過訊息內容建立行事曆行程。此次更新後，用戶可依照個人使用習慣，自由決定是否啟用「透過訊息內容建立行事曆行程」功能。

LINE近期積極強化聊天與行程整合功能，除了可從聊天室快速建立活動外，也支援跨群組整合行程與自動提醒通知，未來更預計推出獨立版LINE行事曆App，持續擴大LINE在日常生活工具領域的布局。

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