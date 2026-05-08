一分之差落敗！微風集團狀告北車商場評委「圖利」 北檢分案調查

台鐵公司上月公告台北車站商場經營權評選結果，由新光三越取得經營權，以一分之差險勝現任經營者微風廣場。微風廣場強烈質疑評選委員范雪梅的公正性。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台鐵公司上月公告台北車站商場經營權評選結果，由新光三越取得經營權，以一分之差險勝現任經營者微風廣場。微風集團不服結果，除依法提出異議外，近期並委任律師向台北地檢署遞狀，控告評選委員范雪梅涉犯圖利、背信等罪嫌。據了解，北檢收案後，目前已依程序分「他」字案辦理。

微風集團上月28日召開記者會表示，此次評選採序位法計分，最終結果僅以「一分之差」定勝負，顯示任何一名評選委員的評分，都可能直接影響整體結果。微風副總經理高銘頂指出，根據既有資料，評選委員之一、寰宇國際財務顧問公司總經理范雪梅，與新光人壽之間存在長期業務及顧問往來關係，而新光三越亦透過金控體系對新光人壽具一定影響力，相關關係恐涉及利益迴避疑義。

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高銘頂強調，微風並非要求全面推翻評選結果，也不主張重啟程序，而是認為在疑義委員應迴避的前提下，范雪梅的評分不應納入計算，應重新排除爭議分數後進行重算；若依此方式重新計算，微風對自身成為台北車站商場最優申請人仍具信心。

微風集團聲明也提到，台北車站為國門形象及重要交通樞紐，相關商場營運評選理應具備高度透明與公信力，但本案評選程序中出現多項疑點，因此已依法提出異議並啟動後續法定程序，強調其主張核心在於維護制度公信力與公共利益，主管機關應依法排除具利益衝突疑義的評選委員評分，並重新計算結果，使評選基礎回歸公平、競爭及合法原則。

台鐵公司回應，評選會議前已明確告知評選委員相關規範及應迴避事項，程序上均依廉政規定辦理；針對評選結果疑似提前外流等情事，已同步啟動內部調查；至於微風提出的異議，將依法於本月24日前正式回覆。

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