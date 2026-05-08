創見董座束崇萬罕見喊：台灣是A I最大受惠者 股市「上車還來得及」

創見董事長束崇萬。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠創見（2451）董事長束崇萬指出，目前的 AI 發展被視為如同蒸汽機或電力發明般的跨時代變革，影響遠大於過去 PC 或手機的迭代，屬於一次巨大的產業轉變，未來3到5年將可逐漸看到，他罕見看好台灣及股市，強調台灣是AI發展的最大受惠者，目前股市即使漲到4萬點，「上車還來及」。

束崇萬表示，A I對產業轉變預計將在未來 3 到 5 年內產生巨大影響，速度遠快於過去的技術革命。AI 發展需要大量基礎設施支持，包括 GPU、CPU、電力以及記憶體等零零件，美國四大科技巨頭於 2026 年已投入 7000 億，2027 年投資額可能增至 8000 億甚至一兆，顯示資金投入持續增加，帶動相關零件需求。因此，市場需求被認為是長期的，可能持續兩、三年甚至更久，形成一個「超級循環」。

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對記憶體市場的供需與價格展望，束崇萬表示，將持續供不應求，由於 AI 帶來的龐大需求，預計未來一年半至兩年內，記憶體市場將難以避免缺貨與供不應求的狀況。

他表示，儘管三大原廠已投入大量資金，但新產能最快也要到 2027 年才可能釋出，短期內供給無法滿足需求。對價格上漲的疑慮，雖然缺貨狀態明確，但價格持續上漲是否會讓客戶無法承受仍是一個問題，這取決於原廠在價格上的操控策略。

對三星員工可能罷工的看法，束崇萬表示，國家應會出面協調，且罷工對勞資雙方皆造成傷害，因此最終應能順利解決。

創見也有增資計畫，束崇萬說明，公司計畫進行增資，主要原因是營業額大幅增加，需要更多資金來支應客戶的應收帳款以及向上游原廠採購貨物的貨款。

公司自創立以來未曾向銀行借款，此次增資是為了滿足營運週轉需求，這也是公司10年來的第二次增資，上一次是在10年前。這次計畫發行可轉換公司債 （CB），目標金額為 30 億，定價方式將採用競拍，預計在 2026 年7月董事會後啟動相關流程。

束崇萬也表示，創見公司目前絕大部分的貨源來自與原廠簽訂的長期供應協議 （LTA），能拿到的貨量與價格均受合約限制，並非想買多少就能買到。現貨市場幾乎沒有公司所需的貨源，因為公司 90% 的業務屬於嵌入式 （embedded） 產品，使用的是三星、美光等原廠顆粒。公司的庫存水位1百多億元、約可供應2-3個月，主要分為兩類，約 80% 是當期新採購的貨品， 約 20% 是舊庫存，例如原廠停產前的備貨 （FLC），這類庫存目前仍在逐漸減少。

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